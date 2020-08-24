شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجمد عقد مروان الجديد ويمنحه فرصة أخيرة حتى يناير.. و«التخطيط» تطالب بإعادة أزارو ومشاركة جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، مروان محسن، لاعب الفريق الكروى الأول، حتى شهر يناير المقبل لإثبات وجوده مع الفريق، كشرط لتفعيل العقد الجديد الذى وقعه مؤخرا لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصوله على 22 مليون جنيه، وشددت اللجنة على ضرورة الإبقاء على العناصر التى تفيد الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتقادات التى طالت الفريق مؤخرا بسبب تراجع الأداء وفوزه بصعوبة فى اللقاءات الأخيرة، ما دفع اللجنة لمراجعة موقفها تجاه بعض اللاعبين، وفى مقدمتهم مروان محسن الذى تعرض لانتقادات حادة بسبب أدائه فى مباراة القمة الأخيرة التى خسرها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
فيما طلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إبلاغ المسؤولين فى النادى برغبته فى خوض تجربة الإعارة خارج مصر للابتعاد عن الضغوط التى يتعرض لها باستمرار.
ونصحت اللجنة مدرب الفريق بعدم الدفع بمروان محسن فى مباراة الجونة، التى ستقام غدا الأربعاء، فى الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز.
كما طلبت لجنة التخطيط من رينيه فايلر ضرورة إعادة وليد أزارو ومنحه الفرصة للمشاركة، وكذلك إنهاء فترة التجميد التى طالت صالح جمعة لحاجة الفريق إلى جهوده، وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء الخلافات بين المدرب واللاعبين لإنقاذ الفريق الذى يمر بظروف غاية فى الصعوبة على الصعيدين المحلى والدولى، كما قررت اللجنة تجميد المستحقات المالية للاعبين على خلفية الخسارة من الزمالك.
من ناحية أخرى، يدخل الأهلى معسكرا مغلقا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء فى الدورى.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، غياب وليد سليمان، لاعب الفريق، عن مباراة الجونة.
وأوضح عبد الحفيظ أن سليمان خضع لاشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.
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