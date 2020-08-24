شكرا لقرائتكم خبر عن مايك تايسون يتصدر محركات البحث في جوجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الملاكم الأمريكي مايك تايسون يتصدر محركات البحث في جوجل، بعد تداول فيديو له نشره بطل العالم السابق في الملاكمة، بادو جاك، على تويتر وهو يؤدي الصلاة داخل أحد المقاهي الأمريكية.

هذا الفيديو، قام بنشره الملاكم السويدي بادو جايك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، ليتصدر تايسون محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو جوجل.

ويأتي تداول هذا الفيديو في الوقت الذي يستعد فيه تايسون للمواجهة الاستعراضية المقررة بينه ومواطنه روي جونز، والتي تأجلت إلى 28 نوفمبر المقبل بعدما كانت مقررة في 12 سبتمبر.

وكان برفقة الثنائي، صاحب الأصول الأردنية عامر عبدالله بطل العالم في الكيك بوكسينج، حيث كتب جاك «أصلي جنبا إلى جنب مع أخوي المسلمين مايك تايسون وعامر عبدالله الحمد لله».

وبحسب مجلة «ذا رينج»، فإنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة إيرادات تلك الموقعة المرتقبة، وذلك بتأجيلها إلى موعد لاحق، حيث سيقام النزال من 8 جولات وسيبث على منصة تريلر مقابل رسوم.

ويذكر أن تايسون البالغ من العمر 54 عاما، وأحد أساطير الملاكمة الأمريكية سيعود إلى الحلبة للمرة الأولى له منذ عام 2005 عندما يلتقي جونز في معركة استعراضية على مدار 8 جولات في ولاية «كاليفورنيا».

وحصل تايسون على لقب بطل العالم في الملاكمة وعمره 20 عاما، قبل أن يدمن المخدرات ويتورط في العديد من المشاجرات والتحرش بالفتيات في الشوارع، ليتم الزج به في السجن بسبب قضية اغتصاب رفعتها ضده ملكة الجمال ديزيريه واشنطن.

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وداخل السجن تعرف تايسون على الإسلام وقرر اعتناقه، قائلا: «لقد قضى السجن على غروري، ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام، وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث».