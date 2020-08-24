شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يقتربون من تحقيق مليون خطوة في مبادرة «تحدي خطواتنا معًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتواصل خطوات المصريين من لاعبي الاولمبياد الخاص من ذوي الاعاقة الفكرية، أو من غير المعاقين وأولياء أمور أو داعمين من أجل تسجيل المزيد من الخطوات مشاركة في حملة مبادرة (خطواتنا معًا) والتى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء والرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس، حيث اقترب ما تحقق من خطوات منذ إطلاق المبادرة فجر يوم 19 أغسطس إلى 14 مليون خطوة، واقترب المصريون المشاركون في تلك المبادرة من تحقيق مليون خطوة، حيث حققوا حتى الآن 697742 خطوة جاءت عن طريق 27 مشاركا في التحدي.

وكان المصرى أحمد السيد منذ يومين قد انفرد بالمركز الأول بعد أن حقق خطوة 132089، إلى أنه مع الدخول في اليوم السادس تراجع إلى المركز السادس بعد أن احتل المركز الأول الهندي سيدوا على محققا 194372 خطوة ليقترب من المائتي ألف خطوة، يلاحقه إماراتى 193089 خطوة وأمريكى 186037 خطوة، ومن المنتظر تحمس المشاركين في الأيام القليلة الماضية وقبل غلق باب المبادرة يوم 29 أغسطس لتحقيق 52 مليون خطوة، وهى عدد السنوات التي مرت من عمر حركة الأولمبياد الخاص الدولى، والتى انطلقت عام 1968 واستطاعت أن يضم إليها 192 دولة، يمثلها 6 ملايين لاعب ولاعبة ويمنح الأولمبياد الخاص ممارسة 30 رياضة أولمبية سواء صيفية أو شتوية إلى جانب الألعاب الإقليمية أو الوطنية أو المحلية، بجانب باقى المبادرات التي يقدمها الأولمبياد الخاص للاعبين سواء صحية، أو اجتماعية أو تعليمية.

مشاركة عربية متميزة

وحرص أبناء الجاليات العربية المقيمون على أرض الإمارات وخارجها على المشاركة في تلك المبادرة، حيث حقق السعوديون 181677 خطوة عن طريق 8 مشاركين، واللبنانيون 65436 خطوة عن طريق 5 مشاركين والبحرين 12084 خطوة عن طريق مشارك واحد، وعمان 12970 خطوة عن طريق مشارك واحد ايضا، وتعد الهند أكبر دول مشاركة في التحدى ومحقق مشاركتها الكثير من الأرقام الرائعة ومنذ انطلاق التحدي فجر يوم 19 أغسطس.