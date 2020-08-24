شكرا لقرائتكم خبر انسحاب صندوق الاستثمارات السعودي من شراء نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت المجموعة، التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبي سي بي كابيتال بارتنرز، وروبن برازرز، انسحابها من شراء النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، بسبب تأخير البت في العرض، على خلفية اختبار الملاك والمديرين.
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