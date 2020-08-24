انسحاب صندوق الاستثمارات السعودي من شراء نيوكاسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، انهيار عرض الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، من مجموعة استثمارية تدعمها السعودية، بعدما رفضت المجموعة عرض الرابطة تعيين لجنة تحكيم مستقلة، لتحديد ملاك النادي. وأعلنت المجموعة، التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبي سي بي كابيتال بارتنرز، وروبن برازرز، انسحابها من شراء النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، بسبب تأخير البت في العرض، على خلفية اختبار الملاك والمديرين.

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