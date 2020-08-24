شكرا لقرائتكم خبر بدء الانتقالات والإعارات بفرق الأحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فترة الانتقالات الأولى للروابط الفرعية في رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل. وتتيح الفترة لجميع الفرق المفعلة لعضويتها لموسم 2020 التسجيل والإعارة لمدة 6 أسابيع. وأوضح رئيس لجنة شؤون اللاعبين في الرابطة الرئيسة حسن خرمي، أن التسجيل يتم الكترونيا، مشيرا إلى أحقية كل فريق بتسجيل 4 لاعبين (إعارة) لكل فترة، على ألا تقل مدة الإعارة عن 6 أشهر، مبينا أن تسجيل اللاعبين مستمر طوال العام، ويحق لكل فريق تسجيل 30 لاعبا كحد أقصى منهم 8 لاعبين هواة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الانتقالات والإعارات بفرق الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.