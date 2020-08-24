بدء الانتقالات والإعارات بفرق الأحياء

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وأوضح رئيس لجنة شؤون اللاعبين في الرابطة الرئيسة حسن خرمي، أن التسجيل يتم الكترونيا، مشيرا إلى أحقية كل فريق بتسجيل 4 لاعبين (إعارة) لكل فترة، على ألا تقل مدة الإعارة عن 6 أشهر، مبينا أن تسجيل اللاعبين مستمر طوال العام، ويحق لكل فريق تسجيل 30 لاعبا كحد أقصى منهم 8 لاعبين هواة.
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