الشباب أولوية وزراء الرياضة بالخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الـ33 عبر الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع الذي رأسته وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات شما المزروعي عددا من المواضيع، في مقدمتها تنفيذ قرارات القمة الـ40 للمجلس الأعلى المتعلقة بتعزيز ودعم جهود الشباب، وتشجيع ريادة الشباب نحو المستقبل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وإيجاد شركات وطنية يقودها الشباب لتوظيف التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتدارس الاجتماع دور وزارات الشباب والرياضة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وناقش الاجتماع توصيات وخطط اللجان الفنية، ومقترح الأمانة العامة بشأن إنشاء مشروع سجل الذهب الهادف إلى رصد وتوثيق إنجازات الشباب.

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