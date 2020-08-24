منتدى اللاعبين الدولي يناقش حياة الرياضي ودور أسرته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ممثلة بلجنة ‏اللاعبين، منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وذلك يومي السبت والأحد ‏المقبلين بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض. ‏ وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبين بعد الاعتزال. ‏ ضيوف ومتحدثو اليوم الأول رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي، عضو لجنة المرأة بالأولمبية الدولية، حياة بن عبدالعزيز آل خليفة.

رئيس لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية، وزير ‏الشباب والرياضة في زيمبابوي، كيرستي كوفينتري.

عضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، صاحب أول ميدالية أولمبية سعودية، هادي ‏صوعان.

مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري.

رئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي.

أخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية السعودية عبدالعزيز النفيسة.

لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري.

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي.

الفارسة الحاصلة على برونزية قفز الحواجز بأولمبياد الشباب في سنغافورة 2010م دلما ملحس.

عضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏ متحدثو اليوم الثاني قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقا ماجد ‏عبدالله.

حارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقا تركي العواد.

عميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر.

عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقا أروى مطبقاني.

مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني.

مدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي.

رئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد القنباز.

المستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي.

مستشار التدريب والتطوير محمد السليمان.

لاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.

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