شكرا لقرائتكم خبر عصابات إيرانية تتوزع بين الإعلام واللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «آرمان ملي» الإيرانية وجود فساد إداري ومالي باتحاد الكرة الإيراني في مجال العقود الاحترافية للاعبين والمدربين.

وبين اللاعب الإيراني الدولي السابق مهرداد ميناوند للصحيفة أن المؤسسات الرقابية في إيران على علم ومعرفة بهذا الفساد، كما تعلم حجم الأموال الهائلة التي يتم تبادلها في تعاقدات كرة القدم لكسب أموال لصالح أعضاء الاتحاد.

وكشف ميناوند وجود عصابات إيرانية قوية لها نفوذ كبير في الإعلام الإيراني متغلغلة في القنوات الفضائية الإيرانية، وكذا في صفوف اللاعبين وحتى المشجعين.

وطالب اللاعب السابق، القضاء في بلاده بمحاكمة المفسدين في كرة القدم، أمثال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم المعزول بتهمة الفساد مهدي تاج أسوة بمحاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق أكبر طبري.

يشار إلى أن المدير الفني السابق للمنتخب الإيراني الأول مارك فيلموتس خاض حربا ضد اتحاد كرة القدم الإيراني انتهت بإنصافه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) عندما فرض على الإيرانيين تعويضا بلغ 6 ملايين يورو لفيلموتس.