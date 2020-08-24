شكرا لقرائتكم خبر غضب الهلال يهدد الفيصلي ونشوة النصر ترعب العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر لعبة الكراسي وتبادل المراكز في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم تبقي 4 جولات فقط من نهايته، حيث لم يتأكد حتى الآن الفائز باللقب، كما لم تتم تسمية الهابطين أو المشاركين بالنسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، رغم تربع الهلال على الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

الهلال والفيصلي

لا يتوقع أن يسمح الهلال المتصدر بحدوث أي مفاجأة قد تمنح غريمه النصر فرصة تقليص الفارق إلى 3 نقاط، وذلك عندما يستضيف الفيصلي اليوم ضمن الجولة الـ27، حيث سيعمل على حسم المواجهة بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي 1-2 مما جمد رصيده عند 60 نقطة.

في المقابل، يبحث الفيصلي عن الفوز لتحقيق هدفه المتمثل في حجز مقعد آسيوي.

وتعادل الفيصلي صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة، في الجولة الماضية مع الاتحاد 1-1.

النصر والعدالة

يستضيف النصر فريق العدالة، وهو يعلم بنتيجة مباراة الهلال والفيصلي التي ستقام قبل ساعة و50 دقيقة على مباراته أمام العدالة. وتأمل كتيبة البرتغالي روي فيتوريا في تقليص الفارق النقطي مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط، حيث يمتلك 54 نقطة، على أمل أن يتعطل الهلال مرة أخرى كما حدث أمام الأهلي.

وينتشي النصر بالفوز العريض الذي حققه في الجولة الماضية على حساب التعاون 4-1، ويحفزه أكثر وضع خصمه اليوم، حيث يتذيل العدالة الترتيب برصيد 20 نقطة. ويعد العدالة أكثر الفرق تعرضا للخسارة بواقع 14 مرة والأكثر استقبالا للأهداف بواقع51 هدفا.

ضمك والأهلي

يحل الأهلي ضيفا على ضمك. ويدخل الأهلي بمعنويات مرتفعة نتيجة نجاحه في إيقاف قطار المتصدر الهلال بالفوز عليه 2-1 في الجولة الماضية.

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كما يلاحق الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة مقعدا آسيويا من خلال توسيع الفارق بينه وبين مطارديه الوحدة والفيصلي والرائد.

أما ضمك الذي يحتل المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 25 نقطة، فيدخل اللقاء بعد تعادله في الجولة الماضية مع الفيحاء 0-0، ويخطط لخطف فوز يقوي فرص بقائه بدوري الأضواء.

يشار إلى أن الأهلي حسم مباراة الدور الأول بفوز عريض 5-1.

الوحدة والتعاون

بعد العودة إلى تذوق الانتصارات مع المدرب الوطني عيسى المحياني، يسعى الوحدة وهو يستضيف التعاون، إلى تحقيق فوز ثان يدعم تشبثه بحجز مقعد آسيوي.

وعقب إقالة المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، تسلم المحياني المهمة حتى نهاية الموسم ودشنها بالفوز في الجولة الماضية على العدالة 4-2 وهو ما أعاد الفريق إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة ليبقى على بعد 3 نقاط من الأهلي الثالث.

أما التعاون فلا يزال يبحث عن نفسه بعد استئناف الدوري، حيث إنه ومنذ عودة عجلة المنافسة، لم يحقق أي نقطة بعد أن خسر مباريات على التوالي، آخرها في الجولة الماضية أمام النصر.

ويحتل سكري القصيم المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت 2-1 لمصلحة التعاون.