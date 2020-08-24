شكرا لقرائتكم المصرى يشكو سعيدو سنبورى للجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تقديم شكوى رسمية ضد لاعبه البوركينى سعيدو سنبورى الذى تغيب عن صفوف الفريق منذ فترة ورفض الإنخراط فى التدريبات مع زملائه بعد قرار الإيقاف الذى أصدره طارق العشرى المدير الفنى للفريق على اللاعب بصحبة الليبى مفتاح طقطق .

وكان اللاعب قد رفض الإنتظام فى التدريبات ضاربا بتعليمات الجهاز الفنى عرض الحائط ومفضلا عدم استكمال الموسم مع الفريق بالرغم من تألقه خلال الفترة الماضية وتحديدا مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق للنادى البورسعيدى .

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ويجهز مسئولو المصرى ملفا كاملا بكل الازمات التى افتعلها اللاعب خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .

من ناحية أخرى أثبتت المسحة الطبية التى أجراها أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة وعمرو البغدادى ومحمود وادى ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية، لاعبو المصرى، صباح أمس الأحد بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة، تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية، فيما تظهر نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق صباح غد الثلاثاء، علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وقرر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى ، استدعاء اللاعبين الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق نادى مصر والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد برج العرب، فيما سيتقرر انضمام بهاء مجدى للمعسكر ذاته فى ضوء نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.