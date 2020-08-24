شكرا لقرائتكم اسلام جابر البديل الجاهز للجبهة اليسرى في الزمالك لتعويض غياب شيفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اللاعب اسلام جابر كحل أمثل لعلاج النقص العددي في الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

وأصيب النجم الدولي محمد عبد الشافي "شيفو" في مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي بكسر في عظمة الترقوة ما أدى الى تأكد غيابه عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 8 أسابيع كاملة ما يعني استبعاده من حسابات المدير الفني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

واستقر الجهاز الفني للفريق على الدفع بإسلام جابر في الجبهة اليسرى لمساندة عبد الله جمعه خلال الفترة الماضية ما يساهم في حل الأزمة التي تواجه الفريق في الجبهة اليسرى.

وسبق أن لعب اسلام جابر في الجبهة اليسرى قبل ذلك قبل عودة محمد عبد الشافي للفريق وأجاد في عدد قليل من المباريات وساهم بشكل كبير في حل الأزمة في الماضي وهو الأمر الذي دفع الطمأنينة تكسو وجه الفريق خلال الفترة الحالية.

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ويخشى مسئول نادي الزمالك من عدم قدرة عبد الله جمعه سد العجز خلال الفترة الحالية نتيجة ابتعاده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق عن عقد كارتيرون جلسة مع اللاعب أبلغه فيها بدخوله دائرة الاهتمام لقيادة الجبهة اليسرى مع عبد الله جمعه وأنه سيمنحه الفرصة الكاملة خاصة وان الزمالك لن يكون بمقدوره تجهيزه عقب مباراة الذهاب حال تعرض عبد الله جمعه للإصابة في المغرب أو الإيقاف.