شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية غدا استعدادا لمواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات، ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

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وبدأ فريق الزمالك مرانه اليوم بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون المقبلة ومباريات الفريق بشكل عام في ظل غياب محمد عبد الشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.