شكرا لقرائتكم سبورتنج يتوج ببرونزية كأس السلة سيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سلة سيدات سبورتنج على نظيره الجزيرة بنتيجة 81/43 ، في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع ، ليتوج ببرونزية البطولة و المركز الثالث ، بينما حل الجزيرة رابعا .

وتقام الان مباراة النهائي بين فريقى هليوبوليس و سموحة ، وصعد سموحة إلى الدور النهائي بقيادة عماد محمود المدير الفنى بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 40/70 بقبل النهائي، بينما فاز هليوبوليس على سبورتنج بنفس المنافسات بقيادة إيهاب الألفى.

ويضم فريق كرة سلة سموحة عددا من اللاعبات المميزات على رأسهم ريم موسى لاعبة الأهلى السابقة ، و التي خاضت رحلة احتراف ، بدورى الجامعات الأمريكية ، ثم عادت و انتقلت الى الفريق السكندرى ، بينما يضم هليوبوليس انجى عاد ل، بالإضافة على اللاعبة المحترفة التي تم التعاقد معها مؤخرا عن طريق أحد رجال الاعمال .

وتقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى، تنفيذا لإجراءات وزارة الرياضة الخاصة بالاتحادات الرياضية والدليل الإرشادى لعودة النشاط.



سلة سيدات



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فريق الزهور لكرة السلة للرجال تأهل للدورى الممتاز "السوبر" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على نادى ألعاب دمنهور بنتيجة 61 / 59 فى المباراة الذى جمعتهما ضمن لقاءات الدورى. من جهته أكد الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، أن الإنجاز الكبير الذى حققه فريق كرة السلة يؤكد تفوق وقدرة أبناء النادى فى العديد من الألعاب خلال الفترة الماضية.

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سبورتنج و الجزيرة

سبورتنج و الجزيرة

سلة سبورتنج

سلة سبورتنج

مباراة سبورتنج و الجزيرة

مباراة سبورتنج و الجزيرة