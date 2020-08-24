شكرا لقرائتكم توخيل: ميسي مرحب به في باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنه سيتم الترحيب بليونيل ميسي في النادي في حال قرر الرحيل عن برشلونة وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكنه لا يتوقع رحيل المهاجم الأرجنتيني.

وسجل ميسي، الذي انضم إلى برشلونة وعمره 13 عاما، 634 هدفا في 730 مباراة مع النادي الكاتالوني، كما أنه اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي بحصوله على 33 لقبا، لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما في عامه الأخير من عقده مع النادي.

وأثارت تقارير في وسائل إعلام إسبانية الشكوك بشأن مستقبله عقب موسم مخيب للآمال توج بهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

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وقال المدرب الألماني لمحطة "بي.تي سبورت" عقب خسارة فريقه 1-صفر أمام بايرن في نهائي دوري الأبطال مساء الأحد: إنه مرحب به للغاية. من المدرب الذي يقول لا لميسي؟. أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة. إنه سيد برشلونة.

وقال توخيل إن النادي سيناقش أهدافه من التعاقدات الجديدة حيث يحتاج لتشكيلة أكبر لمواجهة متطلبات الموسم الجديد.

وأضاف: فقدنا الكثير من اللاعبين خلال هذا الموسم وخسرنا الآن تياغو سيلفا وإيريك مكسيم تشوبو موتينغ. نريد استغلال فترة الانتقالات الآن لتعزيز التشكيلة. الموسم سيكون مرهقا للغاية وبدون فترات راحة، نريد بناء تشكيلة قوية. قررنا عدم الحديث عن الانتقالات خلال هذه الفترة. سنجلس سويا خلال الأيام المقبلة.

وأُلغي موسم 2019-2020 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانطلق الموسم الجديد هذا الأسبوع.