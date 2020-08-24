شكرا لقرائتكم بايرن يحتفل بـ"الثلاثية" وسط غياب جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا إلى مدينته الألمانية بعد ظهر الاثنين بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال بمدينة لشبونة البرتغالية مساء الأحد ليتوج بلقبه القاري السادس.

وسيحتفل أعضاء النادي في حفل خاص في ملعب أليانز أرينا مساء لاثنين على أن يحصلوا بعدها على قسط من الراحة لمدة أسبوعين قبل أن يعادوا النشاط الكروي في منتصف سبتمبر.

ووصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمسؤولون إلى المطار وهم يرتدون الكمامات وقصان سوداء كتب عليها "ثلاثية 2020" في إشارة إلى ألقاب دوري الأبطال، الدوري والكأس المحليين، في تكرار لإنجاز عام 2013 بإشراف المدرب يوب هاينكس.