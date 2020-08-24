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أرسنال يتعاقد مع ماري وسواريس بشكل نهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الاثنين التعاقد بشكل نهائي مع المدافعين بابلو ماري وسيدريك سواريس بعدما انضما إليه في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة.

وانتقل البرازيلي ماري إلى أرسنال قادما من فلامنغو وشارك مع الفريق في ثلاث مباريات قبل تفاقم أزمة التي أدت إلى دخول بريطانيا في حالة من الإغلاق الكلي، بجانب توقف النشاط الكروي، أما البرتغالي سواريس المدافع السابق لساوثهامبتون فشارك مع أرسنال في خمس مباريات عقب استئناف الممتاز.

وأنهى اأسنال الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز الثامن لكنه فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عبر الفوز في ديربي لندن على بهدفين مقابل هدف في النهائي.

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