«الأهلي يشتعل».. بعد ثلاثية الزمالك خناقات بين كبار اللاعبين.. وفايلر يتهم مروان محسن بالفشل في القلعة الحمراء.. والخطيب يهدد المقصرين

اشتعلت الأجواء داخل النادي الأهلي، بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، ليتلقى المارد الأحمر أول هزيمة له في الموسم الجاري بعد 21 مباراة.

ووقعت مشاحنات كثيرة بعد اطلاق حكم المباراة صافرته وامتدت حتى داخل غرف ملابس الفريق الأول، عقب مباراة القمة، حيث وبخ واحتد التونسي علي معلول ومحمد الشناوي حارس المرمى، الثلاثي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف مسؤولية الأهداف التي سكنت شباك الفريق وكلفته الخسارة بالثلاثة، بعد فشلهم في السيطرة على مفاتيح الزمالك الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، في الوقت الذي دافع ياسر إبراهيم عن نفسه مؤكدًا أنه تلقى كدمة قوية من ذراع مصطفى محمد في الهدف الثاني وهو ما أعاق رؤيته للكرة تمامًا.

وتدخل بعض اللاعبين الكبار لتهدئة الموقف لمنع تفاقم الأمور، ومحاول لم الشمل مرة آخرى وإغلاق ملف الخسارة أمام الزمالك، والتركيز في المباريات المقبلة.

وأغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف مباراة القمة، التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد القاهرة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة، التي تقام يوم 26 أغسطس الجاري، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

انتقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، مستوى بعض اللاعبين في المباراة، وعلى رأسهم مروان محسن بعد المستوى الباهت الذي ظهر به بعد نزوله في الشوط الثاني، وحالة اللامبالاة وعدم التركيز في الملعب، وظهور علامات الغضب عليه.

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ووجه المدرب السويسري انتقادات شديدة لمروان محسن، بعد فشله في تحقيق الكثافة الهجومية وتشكيل أي خطورة على مدافعي الزمالك.



وهدد فايلر، المهاجم مروان محسن باستبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة، حال استمراره على نفس المستوى، وهو ما قد يجعله خارج الحسابات بشكل نهائي والاعتماد على لاعبين آخرين، وتحديدًا في خط الهجوم.



وطلب محمود الخطيب رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، رفع تقرير مُفصل عن أحداث مباراة الزمالك، والأسباب التي دفعت الفريق للخسارة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وطلب الخطيب من عبد الحفيظ أن يكون التقرير شاملا كل التفاصيل والأسباب التي أدت للخسارة والأداء الباهت الذي ظهر به الفريق وبعض اللاعبين، لمحاولة تدارك الأخطاء في الفترة الحالية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولمحاولة فرض عقوبات على المقصرين ومحاسبتهم.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التي ‏تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.‏