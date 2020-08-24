شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تعافى 8 لاعبين من كورونا وانتظار نتيجة بهاء مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى أجراها أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة وعمرو البغدادى ومحمود وادى ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية، لاعبو المصرى، صباح أمس الأحد بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة، تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية، فيما تظهر نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق صباح غد الثلاثاء، علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وقرر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى ، استدعاء اللاعبين الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق نادى مصر والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد برج العرب، فيما سيتقرر انضمام بهاء مجدى للمعسكر ذاته فى ضوء نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

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على صعيد آخر، أجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولو المهمات بالنادى المصرى، مسحة كورونا، صباح اليوم الاثنين، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، والتى تجريها اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قبل 48 ساعة من مباريات فرق الدوري، ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة صباح غدا الثلاثاء.

وتعرض المصرى البورسعيدى للهزيمة مؤخرا من مصر للمقاصة، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى، تقدم صلاح أمين للمقاصة بالهدف الأول فى الدقيقة 64 من عمر اللقاء عندما استلم كرة زميله الأثيوبى شيمس بيكلى داخل منطقة الجزاء ووضعها سهلة فى مرمى حارس المصرى حاتم عياد، وأضاف البديل عمرو مرعى الهدف الثانى من عرضية متقنة لعصام صبحى من الجانب الأيمن وضعها مرعى برأسه قوية فى المرمى عقب نزوله مباشرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة ويهبط للمركز الخامس عشر ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب .