شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يجبر الأهلى على هذه الصفقة.. والأحمر يطرق أبواب إنبى والإنتاج وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي على تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبا لتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأساسي لأي غياب سواء بسبب الإصابة او الايقاف.
ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.
وتحدث رينيه فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3/1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.
وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.
وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليود يانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي على تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبا لتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأساسي لأي غياب سواء بسبب الإصابة او الايقاف.
ويرى مسئولو الأهلي ان مستوي الشناوي لا يصل اليه اي حارس مصري اخر في الوقت الحالي الا ان الرؤية الفنية تقتضي التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف اكرامي والذي كان خير بديل للشناوي وكان بينهما منافسة قوية وكان اكرامي احد اهم الأسباب وراء وصول الشناوي لهذا المستوي اللافت.
وعلم سوبر كورة ان ادارة الأهلي تفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدي سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الانتاج خاصة وان عقودهما تنتهي مع فرقهما في الموسم القادم بالاضافة للحارس الصاعد محمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز في الموسم الجديد.
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