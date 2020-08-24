شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على البديل الجاهز لحل أزمة غياب محمد عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للحل الأمثل لعلاج النقص العددي في الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

وأصيب النجم الدولي محمد عبد الشافي "شيفو" في مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي بكسر في عظمة الترقوة ما أدى الى تأكد غيابه عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 8 أسابيع كاملة ما يعني استبعاده من حسابات المدير الفني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ويخشى مسئول نادي الزمالك من عدم قدرة عبد الله جمعه على سد العجز خلال الفترة الحالية نتيجة ابتعاده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

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لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة القمة الأخيرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران ثم فقرة بدنية في الجيمانزيوم.

فيما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري.