شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة ستيفن هوكينج تصيب مؤمن زكريا.. ما هو التصلب الجانبى الضمورى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كشفت التقارير إصابة اللاعب مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبى الضمورى، نعرض أبرز ما يخص المرضى، حيث يعتبر عالم الفيزياء الأمريكى الراحل ستيفن هوكينج أشهر المصابين به.
وفقا للموقع الطبى " webmd" عند الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري، تتفكك الخلايا العصبية الحركية في دماغك والحبل الشوكي وتموت.. وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الإصابة بالتصلب الجانبى الضمورى
كانت هذه تفاصيل خبر لعنة ستيفن هوكينج تصيب مؤمن زكريا.. ما هو التصلب الجانبى الضمورى؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.