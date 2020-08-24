شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة ستيفن هوكينج تصيب مؤمن زكريا.. ما هو التصلب الجانبى الضمورى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كشفت التقارير إصابة اللاعب مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبى الضمورى، نعرض أبرز ما يخص المرضى، حيث يعتبر عالم الفيزياء الأمريكى الراحل ستيفن هوكينج أشهر المصابين به.

وفقا للموقع الطبى " webmd" عند الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري، تتفكك الخلايا العصبية الحركية في دماغك والحبل الشوكي وتموت.. وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الإصابة بالتصلب الجانبى الضمورى

Advertisements