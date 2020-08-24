شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الدراويش الأسبق يؤازر مؤمن زكريا: وقوفنا بجانب بعض أهم شيء فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الحارس المخضرم محمد صبحى، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الإسماعيلى الأسبق والداخلية الحالى، النجم مؤمن زكريا، فى محنة الإصابة التى لحقت بنجم الأهلى مؤخرا، مؤكدا أن صحة مؤمن أهم من أى شيء، ولا بد من الوقوف بجانبه فى أزمته، داعيا الله أن يتم شفاءه بكل خير.

وقال صبحى، عبر حسابه على انستجرام: "صحة مؤمن أهم فعلا من أى شيء.. الإنسانية ووقوفنا بجانب بعض أهم شيء فى الحياة، ربنا يتم شفاك على خير".



محمد صبحى

طالب الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بزيارة مؤمن زكريا نجم المارد الأحمر فى منزله لدعمه معنوياً، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سأكشف تفاصيل لأول مرة مش بحب أقولها ولكنى مضطر أتكلم، من فترة زرت مؤمن زكريا فى بيته ساكن فى شقة معقولة بمدينة نصر عنده ولد اسمه مالك وزوجة أصيلة ربنا يحفظها ليه ويحفظه ليها، وقتها مؤمن كانت حالته أفضل من دلوقتى يعنى الكلام كان كويس وكان بيمشى حتى كان فى كورة لابنه نطقها على خفيف ".

وأضاف شوبير، "مؤمن فتحلى قلبه وقالى الحدوتة كلها، قالى أنا بعاتب على مسئولى الأهلى، قولتله أيه طلباتك قالى عايز عقدى بس عشان أحس إن مراتى وابنى فى أمان لو حصل حاجة، قولتله الأهلى مش هايسيبك التأخير من الوزارة فى الموافقة على صرف العقد، وفعلا كلمت مسئولى الأهلى قالولى إحنا فى انتظار رد الوزارة وهنصرف أكتر من العقد كمان. "

Advertisements

وتابع شوبير، "مؤمن مش عايز حاجة إلا الدعم النفسى، عايز يحس أن الناس فاكراه وأن زمايله محدش منهم نسيه، انا عارف أن الخطيب مش بيتأخر فى المواقف دى، بس انا بقول للخطيب ولوزير الرياضة روحوا زورا مؤمن فى بيته، حسسوه أنه مهم وأنكوا جنبه فى الظروف الصعبة دى، النفسية أهم حاجة لمواجهة المرض".

وأضاف شوبير، "سيد عبد الحفيظ روح زور مؤمن فى البيت وخده فى إيدك يحضر التمرين ولو مكنش قادر خلى اللعيبة كل أسبوع واحد يروح له البيت، لأن الولد متأثر أوى، أعضاء مجلس الاهلى ونجوم الاهلى لازم بينهم وبين بعض يجمعوا فلوس ويبعتوها لمؤمن، الطب بيتقدم فى العالم وبأمر الله يكون لمرضه علاج ويرجع أحسن من الأول".

وأكمل شوبير: "الأهلى لازم يبعت الفلوس لمؤمن فى 24 ساعة وينهى الاجراءات بعدها فى أسبوع مش مشكلة، حالة مؤمن المعنوية أهم ولازم يخرج وينزل مع صحابه وزمايله، هانى أبو ريدة أطلق مبادرة حلوة حتى لو متأخرة".

وأشار شوبير إلى أن "قمة الأهلى والزمالك خرجت بروح رياضية عشان فيديو مؤمن زكريا، والوزير لما كلمته قالى كنت شغال فى اجراءات الموافقة على صرف الأهلى لعقده وجت لقطة الفيديو فى نفس الوقت وهنساهم فى علاجه مع الأهلى ".

وأكمل شوبير، "قلبى موجوع عشان مؤمن زكريا هو أصغر من ولادى وعايز الناس كلها تدعمه، وبقول للصحفيين كملوا دعم بلاش يبقى أسبوع وننسى، أنا عضو فى جمعية اللاعبين القدامى والجمعية دى قائمة على تبرعات أهل الخير معندهاش أى ميزانية وبتعمل حاجات حلوة، فى المقابل جمعية اللاعبين المحترفين التى يترأسها لاعب دولى ليها ميزانية بالدولارات من الخارج متقبل أن تتوزع أموالها على الاندية ولكن لماذا لايتم النظر لحالة مؤمن زكريا؟".