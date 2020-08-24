شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة لحراس الأهلي وفايلر يُخصص فقرة للتسديد على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين، وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة، وخصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليوم الاثنين، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءت ضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة، وأضاف: الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية».

وأوضح عبد الحفيظ أن نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.

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