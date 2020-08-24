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30 جنيهاً قيمة تسجيل لاعب الدرجة الأولى فى اتحاد الملاكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن قيمة قيد لاعبى الأندية، بواقع 10 جنيهات للناشئين و20 جنيها للشباب و30 جنيها للاعب الدرجة الأولى. وقال غنيم إن الإتحاد لا ينوى مطلقا زيادة هذه القيمة من أجل توسيع قاعدة اللعبة فى جميع الأندية و المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس حين بدء نشاط الموسم الجديد.

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وكشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من ، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة اتباع الإجراء الاحترازى الخاص بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة .

وقال غنيم إن نظام الميزان مسبقا كان يتم قبل المنافسة فى يوم واحد لجميع اللاعبين ، إلا أن الإتحاد الدولى فضل إجرار كل لاعب للميزان قبل المنافسة للتباعد الإجتماعى الخاص بفيروس كورونا كإجراء إحترازى .

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