شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يشكر الزمالك بعد جراحة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي ومرتضى منصور ، وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.

وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.

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من ناحية أخرى يخضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات، ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ فريق الزمالك مرانه اليوم بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون المقبلة ومباريات الفريق بشكل عام في ظل غياب محمد عبد الشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.