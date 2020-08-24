شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يعاقب اتحاد الكرة وليد سليمان بعد كسر ترقوة عبد الشافى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول وجود اتجاه لدى اتحاد الكرة لتوقيع عقوبات على وليد سليمان، لاعب الأهلى، بداعى تعمده إيذاء محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة، بعد تعرض لكسر فى الترقوة مؤخراً وسيغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، وهو ما يثير التساؤلات..

س: ماذا حدث فى مباراة القمة بين وليد سليمان وعبد الشافى؟

ج: كرة مشتركة بين اللاعبين، سقط على إثرها محمد عبد الشافى لاعب الزمالك على الأرض ولم يستطع استكمال اللقاء ليغادر الملعب إلى المستشفى مباشرة.

س: وما هى إصابة عبد الشافى؟

ج: أثبتت الأشعة إصابته بكسر فى الترقوة وسيغيب 8 أسابيع عن الملاعب بعد إجرائه عملية جراحية صباح أمس.

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س: هل تعمد وليد سليمان إيذاء عبد الشافى؟

ج: لا يوجد ما يثبت وجود شبهة تعمد إيذاء من سليمان تجاه عبد الشافى، حيث لم يكتب الحكم فى تقريره شيئا، كما لم يطرده بعد اللعبة بداعى تعمد الإيذاء.

س: وماذا كان موقف وليد سليمان من هذه الاتهامات؟

ج: توجه وليد سليمان إلى المستشفى لزيارة عبد الشافى والاعتذار له عن هذا الاحتكاك وتمنى له السلامة.

س: وما موقف الزمالك؟

ج: رفض الاعتذار وقرر شكوى اللاعب لاتحاد الكرة والفيفا.

س: وما موقف اتحاد الكرة؟

ج: يرفض اتحاد الكرة توقيع عقوبات على اللاعب، حيث لا يوجد ما يثبت وجود شبهة تعمد الإيذاء.