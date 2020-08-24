شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى ينظم تجارب للاعبين نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد العاب القوى إقامة تجارب للاعبين ، المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات ، دولية او افريقية ، للاطمئنان على مستواهم ، و بحث إمكانية الاستعانة ببعضهم الفترة المقبلة ، ومن المقرر أن تقام هذه التجارب نهاية سبتمبر المقبل ، بالمركز الاولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى .

وافق اتحاد ألعاب القوى على الدعوة التي تلقاها من نظيره التشيكى ، بشأن مشاركة بسنت حميدة لاعبة المنتخب في منافسات بطولة التشيك الدولية و التي تقام يوم 13 سبتمبر المقبل ، لتكون اللاعبة الوحيدة من مصر التي تشارك في هذه البطولة ، ومن المقرر أن يتحمل الجانب التشيكى كل ما يخص البطولة من طيران و إقامة للاعبة .

كان اتحاد العاب القوى تلقى دعوة من التشيك لمشاركة الثنائى مصطفى عمرو وبسنت حميدة في البطولة ، إلا ان مصطفى حميدة ينشغل حاليا بالتجنيد ، لتأتى الموافقة على مشاركة بسنت حميدة فقط ، و لم تأت الموافقة إلا بعد أن تمت مخا\بة الاتحاد التشكيى والاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها في البطولة، ومدى الأمان السلامة للمشاركين في البطولة.

وبدأت تدريبات منتخب ألعاب القوى، في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وذلك بعد أن خضع اللاعبون لتحاليل صورة الدم، وكذلك مسحات كورونا، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين قبل البدء في التدريبات، والتي انطلقت باستاد القاهرة، على مستوى منافسات الرمى.