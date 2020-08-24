شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين .. وبرنامج خاص لعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الزمالك مرانه اليوم بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون المقبلة ومباريات الفريق بشكل عام في ظل غياب محمد عبد الشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأدى اللاعب برنامجا تدريبيا بناء على طلب كارتيرون، وأشرف عليه أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، وقال أنور فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "أبارك لجمهور الزمالك فى مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة فى ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض فى هذه المباراة".

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وأضاف عضو مجلس الزمالك، "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أنه "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمى نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب فى إصابة عبدالشافي".

وتابع حمادة أنور، "جميع لاعبي الأهلي والزمالك لديهم علاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، ولكن البعض قد يكون تحفز ضد وليد سليمان، خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين فى مباريات سابقة".