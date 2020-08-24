شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: وليد سليمان لاعب مؤثر مع الأهلى وهذا لا يمنع اعتراضى على عنفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك الأسبق، أن وليد سليمان، لاعب مهم ومؤثر مع النادى الأهلى، لكن هذا لا يمنع اعتراضى على طريقة تدخلاته العنيفة التى أدت إلى إصابة أكثر من لاعب فى الملعب، مشيدا بزيارته إلى محمد عبد الشافى فى المستشفى، واصفا بأنه شيئا إيجابيا.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: "وليد سليمان لاعب مهم ومؤثر مع النادى الأهلى لا شك فى ذلك، وهذا لا يمنع من اعتراضى على طريقة دخلاته العنيفة التى أدت إلى إصابة أكثر من لاعب بكسر، وهذا أيضا لا يمنع أن نشيد بزيارته فى المستشفى لعبد الشافى وإنه شيءٍ إيجابى وتقبل الكبير والمحترم والخلوق عبد الشافى لاعتذاره".

وتابع الغندور: "لابد أيضا لوليد أن يتعلم من السابق حتى لا يتسبب فى إصابة زميل له، وأتفهم زعل جمهور الزمالك على افتقادنا لعبد الشافى فى ماتشات إفريقيا المصيرية، وتمنياتنا له بسرعة الشفاء والحمد لله على كل شيء".



الغندور

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافى ظهير أيسر الفريق الأبيض، وقال أنور فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "أبارك لجمهور الزمالك فى مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة فى ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض فى هذه المباراة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك، "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أنه "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمى نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب فى إصابة عبدالشافي".

وتابع حمادة أنور، "جميع لاعبى الأهلى والزمالك لديهم علاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، ولكن البعض قد يكون تحفز ضد وليد سليمان، خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين فى مباريات سابقة".