اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربى بسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، مسئولى الإنتاج الحربى بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة بيراميدز، ويختتم الإنتاج استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة إنبى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب، ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم ثم يدخل معسكراً مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للمباراة .
ولقن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه دشا ساخنا بين شوطى مباراة إنبى وعقب نهاية اللقاء بسبب الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون طوال أحداث المباراة وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.
وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة إنبى التى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد السلام والاهلى،ونجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.
وبذلك تلقى الانتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة من اجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق
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