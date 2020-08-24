شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين لاعب الزمالك السابق أحمد مجدى مديرا فنيا بقطاع الناشئين فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لاعب الزمالك السابق، أحمد مجدى، أنه تم تعينه كمدرب لفريق بيراميدز مواليد عام 2006، حيث كتب مجدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، "خطوة جديدة مدير فنى فريق ٢٠٠٦ فى نادى بيراميدز أتمنى التوفيق من ربنا دعواتكم أكون دايما عند حسن الظن"، حيث حرص عدد من اللاعبين السابقين وزملاءه فى الفرق التى لعب لها، على تهنئته.



أحمد مجدى على تويتر

من ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكرة الأول سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية، لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث تعرض عبد الله للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما الجمعة الماضية، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.

وأضاف المنيرى، إنه التشخيص المبدئ لإصابة السعيد "شد فى العضلة الخلفية" وغيابه عن الملاعب يستمر لمدة أسبوع، إلا إن اللاعب سيخضع فى الوقت الحالى لأشعة على العضلة للتأكد من الإصابة وتحديد البرنامج العلاجى لعودة السعيد للملاعب فى أسرع وقت.

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وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الهام الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الفريق