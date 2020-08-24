شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يمهل الشناوى حتى 10 سبتمبر للاطلاع وتقديم مستندات جديدة، الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بسبب الإصابة.

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بسبب الإصابة

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.

اتحاد الكرة يوقف الدورى أسبوعا إضافيا فى نوفمبر قبل مواجهتىّ المنتخب أمام توجو

وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بينما لن يتم ايقاف الدورى خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدورى، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفنى للمنتخب حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة فى نوفمبر.

اتحاد الكرة يمهل الشناوى حتى 10 سبتمبر للاطلاع وتقديم مستندات جديدة

Advertisements

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة منح أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، مهلة حتى 10 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات التى قدمها نادى الزمالك للحصول على مقدم العقد الذى حصل عليه اللاعب قبل الرحيل الى بيراميدز وقيمته 8 ملايين جنيه، كما حددت نفس المهلة لتقديم الحارس أدلة جديدة فى القضية بناءً على طلبه، فى جلسة سماع الأقوال غداً. البدري يطلب ودية للمنتخب فى شهر نوفمبر طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

الأهلي يستعيد أحمد الشيخ قبل مواجهة الجونة فى الدورى