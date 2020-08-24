شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الخطيب توجه رسالة غامضة للساعين لهدم الأهلي ونجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجهت الدكتورة نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رسالة غامضة لمن وصفتهم بالساعون لهدم النادي الأحمر ولاعبيه.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على فيس بوك:" شابو شابو بجد للي ماشي وراهم وبيهد في ناديه ولعيبته".





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زوجة الخطيب

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة ساخنة من لاعبي فريقه طالبهم فيها بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات وضرورة مصالحة الجماهير بحسم بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا بعد الخسارة أمام الزمالك في مباراة قمة الدوري العام بنتيجة 3/1، وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة في بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل.

ورفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك رغم الاعتراف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وتحاول إدارة الأهلي علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأكد المسئولون أن الفريق أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.