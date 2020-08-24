شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يسلم غزل المحلة دفعة من مستحقات صفقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من نادى الزمالك بتكليف من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى النادى الأبيض، مقر غزل المحلة، اليوم الاثنين، وذلك لسداد دفعة من مستحقات صفقة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الأبيض المنضم مطلع هذا الموسم إلى قلعة ميت عقبة قادماً إلى المحلة، وبعد سداد تلك الدفعة أصبح يتبقى للمحلة لدى الزمالك من قيمة الصفقة 2 مليون جنيه على أن تقوم إدارة الزمالك بتسديدها خلال الفترة القادمة، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وضمن إمام عاشور، جناح فريق الزمالك الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعدما كان هناك اتجاه لخروجه معارا فى الموسم الجديد، وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ظهوره بمستوى متميز فى وديات الزمالك قبل عودة منافسات الكرة المصرية منذ 6 أغسطس الجارى، حيث يغيب اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأبيض فى المباريات الرسمية نظرا لتعرضه لعقوبة الإيقاف نتيجة أحداث السوبر الشهيرة.

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه قام بإغلاق الباب أمام عروض استعارته من الزمالك فى الموسم الجديد، موضحاً إنه سيضع كل تركيزه فى الظهور بمستوى متميز فى التدريبات من أجل استمرار الثقة فى إمكانياته من جانب الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، انتظاراً لرفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية بعد مشاركته فى عدد من وديات الفريق وظهوره بمستوى جيد.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة المقاولون العرب، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الخميس المقبل، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته بعد الفوز فى القمة 120 على الأهلى فى الجولة الماضية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، من أجل إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى، ويتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.