شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد شديد قناوى عن قائمة الإنتاج الحربى لأول مرة منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استبعاد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق من قائمة مواجهة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى تعرض له اللاعب بالفترة الأخيرة، وخوفاً من تعرضه للإصابة وخسارته فى مباريات أكثر، وعقد مختار مختار جلسة مع أحمد شديد قناوى أكد له عزمه استبعاده من مباراة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى يعانى منه وحتى لا يسقط فريسة للإصابات ويخسره الفريق فى مباريات أكثر وهو أحد العناصر التى لاغنى عنها فى تشكيلة الفريق ومنحه راحة من التدريبات حتى يستعيد عافيته فى ظل موسم استثنائى للإنتاج الذى لم يقم بفترة إعداد كاملة بعد اصابات كورونا التى ضربت صفوفه بعد معسكر شرم الشيخ.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها أحمد شديد قناوى من قائمة الإنتاج الحربى منذ 4 سنوات، حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية.

ويختتم فريق الإنتاج الحربى استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب ، ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم ثم يدخل معسكراً مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للمباراة .

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وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 121 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.