شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة إنبي فى الجولة 22 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني استعداداً لمباراة إنبى فى الجولة 22 والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، فيما أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، غياب الثنائى مصطفى ودويدار لاعبى الفريق، عن صفوف أبناء الجنوب فى المباراة المقبلة وذلك بسبب الشرط الذى وضعه نادي إنبي في عقد إعارة الثنائي إلى أسوان.

ويطمح أبناء كشري لمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية بعد الفوز فى الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم فى ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.

من جانبه، أبدى أحمد كشري سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور.

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وأضاف، طمعت فى مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، وقدمنا مباراة عصبية جداً أمام المقاولون رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.

وتابع، اللاعبون كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء المقاولون دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.