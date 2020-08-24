مران الزمالك.. برنامج خاص لجمعة لتعويض عبدالشافي.. وتأهيل حازم ومصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ مران الزمالك بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على الأهلي في الأسبوع الماضي بنتيجة (3-1) على ملعب استاد القاهرة.

ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا لعبدالله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون ومباريات الفريق بشكل عام، في ظل غياب محمد عبد الشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأدى عبدالله جمعة برنامجًا تدريبيًا بناء على طلب كارتيرون، وأشرف عليه أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق.

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وخاض اللاعبون الأساسيون -الذين شاركوا في مباراة القمة الأخيرة- تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ثم أدى اللاعبون فقرة بدنية في الجيمانزيوم من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة، فيما أدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وبدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الرابعة عصر غد الثلاثاء قبل خوض التدريبات.