عبد الشافي: أحترم مرتضى منصور.. وأسعى للحاق بمباريات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على احترامه وتقديره لمجلس إدارة الفريق ومرتضى منصور، رئيس النادي.

وأوضح اللاعب، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادي، كان معه منذ إصابته، واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات؛ بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وتوجه اللاعب بالشكر للمشرف على الكرة.

وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له؛ من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الفريق.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي الأخيرة، بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان، لاعب الأهلي، وأجرى جراحة في الكتف وتركيب شريحة ومسامير بعد كسر عظمة الترقوة.