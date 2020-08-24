عبد الشافي: أحترم مرتضى منصور.. وأسعى للحاق بمباريات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
أكد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على احترامه وتقديره لمجلس إدارة الفريق ومرتضى منصور، رئيس النادي.
وأوضح اللاعب، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادي، كان معه منذ إصابته، واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات؛ بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وتوجه اللاعب بالشكر للمشرف على الكرة.
وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له؛ من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الفريق.
كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي الأخيرة، بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان، لاعب الأهلي، وأجرى جراحة في الكتف وتركيب شريحة ومسامير بعد كسر عظمة الترقوة.
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