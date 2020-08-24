تقارير: إصابة العداء الجامايكي يوسين بولت بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية، أن العداء الجامايكي يوسين بولت، أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العداء المعتزل أجرى فحصاً للكشف عن فيروس كورونا قبل عدة أيام.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نتيجة الفحص الذي أجراه بولت، جاءت إيجابية، اليوم الاثنين.
وقالت الصحيفة البريطانية أن بولت الذي احتفل بعيد مولده الـ34 يوم الجمعة الماضي، يعزل نفسه ذاتيا خلال الوقت الحالي في منزله.
ويعتبر بولت هو أسرع عداء في التاريخ، حيث يعتبر هو أول من جمع الميدالية الأولمبية لسباق 100 متر بزمن قدره (9.58 ثانية)، والميدالية الأولمبية لسباق 200 متر بزمن قدره (19.19 ثانية).
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