قبل موقعة الأهلي: ارتفاع الاصابات بكورونا في الوداد المغربي الى 11 لاعبًا

يبدو ان أزمة فيروس كورونا التي تضرب فريق الوداد المغربي لن تنتهي قبل لقاء الأهلي المصري في نصف نهائي دوري الابطال الأفريقي حيث أكدت بعض التقارير الصحفية المغربية ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في فريق الوداد

الى 11 حالة.

وكان نادي الوداد قد أعلن من قبل عن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا ضبصفوف لاعبيه.

وقال موقع لو 360 سبورت المغربي بأن المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق

السبت الماضي أثبتت وجود 3 حالات مصابة جديدة في الفريق، للاعبين في الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني.

وأكد الموقع بأن مباراة الديربي أمام الرجاء الأربعاء المقبل، تقترب من التأجيل ،بعد تفشي فيروس كورونا في الوداد.

ويلتقي الوداد مع الأهلي ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا بداية أكتوبر.