وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي رسالة دعم للنجم وليد سليمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الاجتماعي. وكتب حساب الأهلي: " لا تنظر خلفك الجميع يعلم قيمتك.. لدينا الكثير لنحققه". الجميع يعلم قيمتك.. لدينا الكثير لنحققه". ونشر حساب الأهلي صورة لوليد سليمان مكتوب عليها: " أسطورة في حب الأهلي".



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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي لوليد سليمان: لا تنظر خلفك.. الجميع يعلم قيمتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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