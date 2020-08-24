ثلاثي ريال مدريد علي رادار ميلان الإيطالي

كشفت تقارير ايطالية عن رغبة نادي ميلان في تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين من صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن ميلان يسعي للتعاقد مع الثلاثي ابراهيم دياز، ولوكا يوفيتش بجانب أوسكار دياز. ويحاول ميلان حسم صفقتي ابراهيم دياز ولوكا يوفيتش علي سبيل الإعارة، وشراء اوسكار دياز اللاعب الصاعد للميرينجي حيث تصل قيمته السوقية الي 20 مليون يورو. Advertisements

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