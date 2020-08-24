وولفرهامبتون يقترب من التعاقد مع مدافع آرسنال

اقترب نادي وولفرهامبتون من التعاقد مع مايتلاند نيلز ظهير فريق ارسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن وولفرهامبتون يسعي لضم نيلز الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الايمن والجناح، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. واقترب نيلز من الانتقال لصفوف وولفرهامبتون بعقد يمتد لأربعة مواسم، مقابل حصول آرسنال علي 20 مليون يورو.

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