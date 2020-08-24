أسوان يُعلن سلبية المسحة قبل مواجهة إنبي غداً

تلقي نادى أسوان إخطاراً من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية المسحات التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري والجهاز الإداري، للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمواجهة نادي إنبي، والتي تقام على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري الممتاز.

واختتم الفريق بقيادة أحمد كشري استعداداته الأخيرة ويعلن بعدها أحمد كشري قائمة فريقه التى تدخل

معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.ويغيب الثنائي مصطفى دويدار ومصطفى إسماعيل لاعبا فريق أسوان، من المباراة المقبلة أمام إنبي والتي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولةالـ22، ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب الشرط الذي وضعه نادي إنبي في عقد إعارة الثنائي إلى أسوان.وفي سياق متصل، اجري فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة، التي ستقام في الساعة الخامسة مساء غداً الثلاثاء على ملعب بتروسبورت .ويسعي المدير الفني لأسوان، لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم في ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.ويحتل أبناء الجنوب المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بجدول ترتيب الدوري، فيما يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 29 نقطة.



