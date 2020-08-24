إصابة أسرع رجل في العالم بـفيروس كورونا

أصيب الجامايكي الجامايكي أوسين بولت العداء الأولمبي وأسرع رجل في العالم بـ فيروس كورونا.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية بأن " أوسين"جاءت نتيجة تحليله للكشف عنفيروس كورونا إيجابية، وفي يوم عيد ميلاده.
ورغم ذلك فإن العداء أوسين في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، ويقوم بعزل نفسه حاليا بمنزله.
وتوج بولت بـ 7 ميداليات ذهبية، وهو أسرع رجل في العالم، حيث سجل في سباق 100 متر زمنًا قياسيًا وهو إنهائه في 9.58 ثانية فقط.
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