يوفنتوس يزاحم ريال مدريد في سباق التعاقد مع جوهرة ليون

كشفت تقارير ايطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق يريد ضم عوار لصفوف البيانكونيري، ما يعني دخول النادي الايطالي في صراع مع المدير الفني الجديد للفريق يريد ضم عوار لصفوف البيانكونيري، ما يعني دخول النادي الايطالي في صراع مع ريال مدريد المهتم بالتعاقد مع اللاعب الشاب. ويحظي حسام عوار باهتمام كبير من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بعد تألقه اللافت مع ليون في مباريات الموسم الماضي، وخاصة بعد ظهوره بمستوي مميز في مشوار الفريق الفرنسي بدوري أبطال اوروبا.

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