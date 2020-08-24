تدريبات تأهيلية لحازم إمام على هامش مران الزمالك

خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي . ويعاني اللاعب من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاهلي الأخيرة والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف. بثلاثة أهداف مقابل هدف. وأكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية لكن الجهاز الفني فضل خوضه لتدريبات تأهيلية لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

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