مسحة طبية لفريق الزمالك غدا

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات . الثلاثاء قبل خوض التدريبات . ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز . على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز .

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