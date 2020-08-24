برنامج تأهيلي خاص لمصطفى فتحي على هامش مران الزمالك

بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبيخاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية علىهامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى.
ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.
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