بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى. هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى. ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص لمصطفى فتحي على هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.