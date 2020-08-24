أخبار برشلونة: كومان يطلب التعاقد مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي

لا يزال المدرب الجديد لفريق برشلونة الإسباني، رونالد كومان، في مرحلة الدراسة للوقوف على العناصر الباقية والراحلة عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رئيس النادي جوسيب بارتوميو كان قد حدد 7 أسماء غير قابلين للمساس في برشلونة يتقدمهم ليونيل ميسي وأنسو فاتي وأنطوان جريزمان.

ما جعل بقية اللاعبين عرضة البيع أو التسريح خلال الأيام القليلة القادمة، وعليه تلقى النادي عروضًا عديدة من أجل راكيتيتش وفيدال وسواريز بعد تصريح بارتوميو.

يقول تقرير من إذاعة “راديو كاتالونيا” إن كومان قرر التخلي عن الحرس القديم للنادي، يتقدمهم لويس سواريز الذي اتصل به وأخبره شخصيًا بالرحيل.

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أما يومية “موندو ديبورتيفو” الموالية لبرشلونة فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء بأن كومان طلب من إدارة النادي التعاقد مع 5 لاعبين في الميركاتو.

متطلبات كومان شملت التعاقد مع ظهيرين، ولاعب قلب دفاع، إضافة إلى لاعب في الوسط، ومهاجم صريح.

الأمر الذي قد يثبت الشائعات حول نية كومان في بيع نصف قوام الفريق، إذ سيكون من الصعب استقدام اللاعبين الخمسة من دون التخلي عن مثلهم.يف

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